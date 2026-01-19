Buscan a Lidya Valdivia, joven embarazada desaparecida en Acajete, Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, buscan a Lidya Valdivia. Foto: @busquedagobpue

La noche del domingo, familiares, amigos y vecinos de Lidya Valdivia Juárez, de 25 años y con nueve meses de embarazo, bloquearon la autopista Puebla-Orizaba a la altura de San Jerónimo Ocotitlán, en el municipio poblano de Acajete, para exigir a autoridades estatales y federales implementar un operativo de búsqueda inmediata para localizarla.

¿Qué se sabe de Lidya Valdivia en Puebla?

De acuerdo con el reporte de los familiares, Lidya salió aproximadamente a la 1:00 de la mañana del domingo a bordo de un vehículo Chevrolet Malibú, con placas UCR923B, desde la ciudad de Puebla con dirección a Acajete.

Sin embargo, al ingresar a dicho municipio, habría sido interceptada y perseguida por sujetos que viajaban en una motocicleta y un automóvil gris. Antes de perder comunicación, la joven alcanzó a enviar una fotografía y audios a su esposo, Luis Torres, en los que pedía apoyo al señalar que era seguida por desconocidos.

Tras estos hechos, el esposo notificó a los padres de Lydia, quienes avisaron a las autoridades. Durante la tarde del domingo, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha para su localización.

Ante el temor de que pudiera ser víctima de algún delito, un grupo de alrededor de 100 personas, entre familiares y pobladores, se trasladaron al kilómetro 151 de la autopista Puebla-Orizaba, con dirección a Veracruz, donde colocaron barricadas con piedras y llantas para impedir el paso vehicular.

Protestan para presionar a autoridades

Los manifestantes indicaron que la protesta buscaba presionar a las autoridades para que personal de Gobernación estatal y la Fiscalía acudieran al punto del bloqueo, brindaran atención directa al caso y aceleren las investigaciones, así como las labores de búsqueda.

En la zona del bloqueo arribaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes mantuvieron un dispositivo mientras continuaba la movilización.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales (Capufe) exhortó a los automovilistas a tomar vías alternas, especialmente a quienes viajan de Ciudad de México hacia Veracruz, debido al cierre que afectó la circulación y generó una fila de 10 kilómetros de vehículos varados.

