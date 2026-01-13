Mujeres graban asalto en durante picnic en Los Fuertes, uno de los agresores las amenazó con un cuchillo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Lo que debía ser una tarde de convivencia familiar terminó en una escena de terror en la ciudad de Puebla. Dos mujeres, una de ellas con su hija pequeña en brazos, fueron asaltadas con violencia mientras realizaban un picnic en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, un área turística y recreativa de la capital poblana.

Los hechos ocurrieron el lunes 12 de enero y quedaron parcialmente registrados en video. De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, las mujeres se encontraban grabando con su teléfono celular cuando fueron sorprendidas por dos sujetos. Uno de ellos vestía chamarra azul, pantalón de mezclilla y tenis negros; el segundo portaba playera negra, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

Al percatarse de que estaban siendo grabados, los agresores reaccionaron de forma violenta. Uno de ellos sacó un cuchillo y lo colocó en el abdomen de una de las mujeres, amenazando con llevarse a la menor si no entregaban sus pertenencias. Aunque una de las víctimas logró detener la grabación en un intento por evitar la agresión, los asaltantes consumaron el robo.

Tras despojarlas de sus objetos de valor, los sujetos huyeron a pie con rumbo a la zona conocida como Los Lavaderos, en la capital de Puebla, aprovechando la amplitud del lugar y la afluencia de visitantes para escapar sin ser detenidos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho. El caso generó indignación en redes sociales, donde usuarios exigieron mayor presencia policiaca y vigilancia permanente en Los Fuertes, un espacio frecuentado por familias y turistas.

Las autoridades no han confirmado si las víctimas presentaron una denuncia formal, sin embargo, el video y el testimonio difundidos evidencian la vulnerabilidad que persiste en espacios públicos de la ciudad, incluso en zonas consideradas seguras y de alta afluencia.

