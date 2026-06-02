Nuevos datos: lo que sabemos del supuesto francotirador en vía Atlixcáyotl, Puebla

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En Puebla, reportan a un supuesto de francotirador. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la concurrida vía Atlixcáyotl, en Puebla, ciudadanos reportaron impactos de bala en sus vehículos. Algunos atribuyeron los hechos a un supuesto “francotirador” que realizaría disparos contra automovilistas que circulan por la zona. Fotografías y videos mostraron daños en varias unidades, mientras que un motociclista compartió un video en el que presuntamente fue apuntado.

Video del supuesto “francotirador” en Puebla

Ayer comenzó a circular un video en el que un motociclista transitaba por la conocida vialidad. La cuenta Los Titulares difundió el material, en el que aparentemente se observa que una persona le apunta desde un edificio.

#LosTitulares | Así es como el “Tirador de la Atlixcáyotl” le apunta a su víctimas…



El motociclista asegura que la luz provenía del edificio que se encuentra frente al fraccionamiento “La Vista”



En tan solo una semana se han reportado cuatro ataques a automovilistas y… pic.twitter.com/ZnkaxDBeif — LosTitulares (@_LosTitulares) June 1, 2026

En las imágenes se aprecia cómo un rayo de color verde apunta hacia la cabeza del motociclista, quien portaba casco blanco. Según la grabación, no se trataría de las luces del entorno. Al observar el video con mayor detenimiento, se distingue una luz verde que aparentemente proviene de un inmueble cercano, similar a un láser como los que suelen aparecer en películas.

Sin embargo, este tipo de luz no necesariamente estaría relacionado con el supuesto “francotirador de la Vía Atlixcáyotl”, ya que también podría corresponder a punteros láser, equipos de medición, reflectores, cámaras o incluso efectos ópticos.

¿Qué dicen las autoridades sobre el supuesto “francotirador” de la Vía Atlixcáyotl?

Los reportes de impactos en vehículos no son nuevos en esta vialidad. Por ello, el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, informó que existen ocho reportes relacionados con este tipo de daños, por lo que ya se inició una investigación.

#LosTitulares El titular de la @SSPGobPue Francisco Sánchez González, informó que se tienen al menos 8 reportes de ataques presuntamente relacionado con el llamado “Tirador de la Atlixcáyotl”, por impactos de bala contra vehículos que circulan sobre la vía #Atlixcayotl.



Dijo que… pic.twitter.com/u6bTGXGVoA — LosTitulares (@_LosTitulares) May 31, 2026

Asimismo, señaló que hasta el momento no se han presentado denuncias formales, aunque las autoridades continúan trabajando para identificar a la persona o personas responsables de las afectaciones a los vehículos.

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