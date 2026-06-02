Tren arrolla unidad de transporte público en Puebla, reportan 17 heridos

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Al menos 17 personas lesionadas fue el saldo del choque entre una unidad de la Ruta 50 y una locomotora de Ferrosur la tarde de este lunes en la colonia San Antonio Abad, al sur de la ciudad de Puebla. El conductor del transporte público fue detenido mientras las autoridades investigan las causas del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad 02 de la Ruta 50 intentó cruzar las vías del tren cuando fue impactada por la locomotora. Tras el impacto, el vehículo de transporte público fue arrastrado varios metros, lo que provocó momentos de pánico entre pasajeros y vecinos de la zona.

Accidente entre tren y Ruta 50 moviliza a cuerpos de emergencia

Tras el percance, elementos de emergencia acudieron al lugar para atender a los pasajeros afectados.

Paramédicos de Protección Civil Municipal y personal de Rescate Urbano de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los lesionados. El saldo preliminar fue de 11 mujeres y seis hombres, con edades de entre 18 y 69 años.

La mayoría de los heridos fueron clasificados con código amarillo debido a contusiones y golpes derivados del impacto. Algunos fueron trasladados a hospitales para una valoración médica más especializada, mientras que otros recibieron atención en el sitio.

Detienen al conductor de la Ruta 50 tras el choque

La zona fue acordonada por elementos de seguridad pública y tránsito municipal, quienes implementaron un operativo para facilitar las labores de auxilio y prevenir riesgos adicionales en el área ferroviaria.

Tras el accidente entre el tren, el conductor de la unidad de transporte público fue detenido por policías municipales y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar sus responsabilidades y esclarecer la mecánica del accidente.

Peritos y personal especializado realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y establecer si el operador intentó cruzar las vías cuando se aproximaba el tren o si existieron otros factores relacionados con el percance.

El accidente generó afectaciones a la circulación y una importante movilización de cuerpos de emergencia durante varias horas en la colonia San Antonio Abad.

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