Puebla fortalece su crecimiento industrial y consolida su dinamismo económico estatal

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Puebla alcanzó el mayor crecimiento mensual industrial del país. Foto:Gob.de Puebla

El Gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta Mier, a través de las acciones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), fortalece las condiciones para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Puebla mantiene indicadores positivos que reflejan la solidez de su aparato productivo y el dinamismo de su actividad industrial.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) reportó que, de enero a julio de 2026, Puebla registró un crecimiento mensual de 5.7% en su actividad industrial, con cifras desestacionalizadas, el mayor incremento entre las 32 entidades del país. En comparación con 2025, la actividad industrial del estado aumentó 4.1%, resultado que colocó a Puebla por encima del desempeño nacional.

Puebla mantiene una economía impulsada por la inversión. Foto: Gob. de Puebla

Destaca la Industria Manufacturera

Los indicadores del Inegi también muestran que la industria manufacturera representa el 27.2% de la actividad económica estatal, el porcentaje más alto entre todos los sectores productivos de Puebla. Esta fortaleza se sustenta en ramas estratégicas como la automotriz, autopartes, metalmecánica, alimentos, plásticos y productos metálicos, actividades que fortalecen la competitividad del estado y consolidan a Puebla como uno de los principales polos industriales del país.

Asimismo, información oficial de DataMéxico, con base en Inegi y la Secretaría de Economía, señala que durante el primer trimestre de 2026 la entidad registró 3.07 millones de personas ocupadas, reflejo del dinamismo del mercado laboral.

Estos resultados confirman que la estrategia económica del Gobierno del estado fortalece la capacidad productiva de Puebla y genera condiciones favorables para el desarrollo industrial.

En coordinación con el sector privado y en alineación con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier impulsa una economía más competitiva, innovadora y con mayores oportunidades para las familias poblanas.

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