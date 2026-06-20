Verano 2026: mexicanos prefieren viajes nacionales y estos son los destinos que más crecen en búsquedas

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Conoce los destinos preferidos por viajeros mexicanos. Foto: UnoTV

Ya en plena temporada de verano se notan algunos cambio, de acuerdo con el reporte Unpack ’26 Summer de Expedia, los mexicanos están cambiando los viajes al extranjero por escapadas en el interior del país.

Según este reporte, 53 % de los viajeros nacionales planea vacacionar en destinos mexicanos durante el verano de 2026, impulsados por una mayor flexibilidad, mejores costos y experiencias más personalizadas.

Destinos mexicanos ganan terreno en verano 2026

La tendencia forma parte de un fenómeno global. Expedia detectó que las búsquedas de viajes nacionales aumentaron 77% respecto al año anterior, reflejando una preferencia por destinos cercanos que permitan aprovechar mejor el tiempo y el presupuesto.

Entre los destinos mexicanos que registran el mayor crecimiento en búsquedas destaca Zapopan, Jalisco, con un incremento de 170%. Su oferta combina historia, gastronomía, compras y la cercanía con el Pueblo Mágico de Tequila.

En segundo lugar aparece Puebla, con un crecimiento de 40%, gracias a atractivos como la Zona Arqueológica de Cholula, su gastronomía tradicional y la artesanía de talavera.

Rincón de Guayabitos, en Nayarit, registra un aumento de 30% en búsquedas. Sus playas tranquilas, actividades acuáticas y ambiente familiar lo convierten en una alternativa cada vez más popular para el verano.

Cuernavaca y San Luis Potosí también destacan con incrementos de 25%. Mientras la llamada “Ciudad de la Eterna Primavera” atrae a quienes buscan descanso y bienestar, la Huasteca Potosina se consolida como uno de los destinos favoritos para el turismo de aventura.

Completan la lista

Coahuila

Isla Holbox

Puerto Peñasco

Punta de Mita

San Cristóbal de las Casas

Estos destinos combinan naturaleza, cultura y experiencias al aire libre.

Eventos deportivos también impulsan los viajes

Expedia señala que los grandes eventos deportivos del verano están modificando los patrones de viaje. En México, Monterrey registró un crecimiento de 210% en búsquedas, Guadalajara 95% y Ciudad de México 85%, colocándose entre las ciudades con mayor interés para los próximos meses.

La plataforma identifica esta tendencia como “Modo Cancha”, donde los viajeros buscan estar cerca de los principales eventos deportivos que acapararán la atención internacional durante el verano.

Películas y series siguen marcando tendencias

Otra de las tendencias que mantiene fuerza es el llamado “set-jetting”, es decir, viajar a lugares que aparecen en películas y series de televisión.

Según Expedia, destinos como Yorkshire, en Reino Unido; Roma, en Italia; y Muskoka, en Canadá, han experimentado incrementos importantes en búsquedas tras convertirse en escenarios de producciones audiovisuales populares.

El reporte concluye que, lejos de disminuir, los viajes están evolucionando. Para el verano de 2026, los viajeros buscan experiencias más cercanas, flexibles y conectadas con sus intereses, ya sea por un evento deportivo, una producción de streaming o simplemente para redescubrir los destinos que tienen más cerca de casa.

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