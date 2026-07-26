Cierre en la México-Puebla: ¿en qué kilómetro y qué días habrá afectaciones?

GENERANDO AUDIO...

Cierre en la México-Puebla: conoce el tramo afectado. Foto: Getty Images

CAPUFE informó que realizará cierres parciales en la autopista México-Puebla debido a trabajos de mantenimiento. Las labores se desarrollarán en distintas fechas entre el 27 de julio y el 7 de agosto de 2026, por lo que recomendó a los automovilistas prever sus traslados y utilizar vías alternas.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la #AutopistaMéxicoPuebla 🚧

Del 27 de julio al 7 de agosto habrá cierres parciales por trabajos de mantenimiento en las gazas de entrada y salida al Arco Norte. Anticipe sus tiempos de traslado y maneje con precaución.#CAPUFEInforma pic.twitter.com/TNyngKmsor — CAPUFE (@CAPUFE) July 26, 2026

¿En qué kilómetro habrá cierres en la autopista México-Puebla?

De acuerdo con el aviso emitido por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), los trabajos se llevarán a cabo en el kilómetro 91 de la autopista México-Puebla, con dirección hacia la Ciudad de México, en la entrada a San Martín Texmelucan.

Las labores de mantenimiento se realizarán en un horario de 7:00 a 18:00 horas, por lo que durante ese periodo habrá cierres parciales para permitir la ejecución de las obras.

¿Qué días habrá cierres del 27 al 29 de julio?

Los primeros trabajos se realizarán del 27 al 29 de julio de 2026, en el mismo horario de 7:00 a 18:00 horas.

Durante esos días, CAPUFE recomienda a las personas usuarias reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras, atender la señalización y considerar tiempos adicionales de traslado.

¿Qué ocurrirá del 30 y 31 de julio y del 1 al 3 de agosto?

El programa de mantenimiento continuará los días 30 y 31 de julio, así como del 1 al 3 de agosto, manteniendo el mismo esquema de cierres parciales en la zona del kilómetro 91.

Las autoridades reiteraron que estos trabajos buscan mejorar las condiciones de la infraestructura y brindar un servicio más seguro para quienes circulan por esta autopista.

¿Qué trabajos se realizarán del 4 al 7 de agosto?

CAPUFE informó que las labores continuarán del 4 al 7 de agosto, como parte del programa de mantenimiento en este tramo de la autopista México-Puebla.

Durante este periodo también se mantendrán afectaciones temporales a la circulación en el horario de 7:00 a 18:00 horas, por lo que se recomienda utilizar rutas alternas cuando sea posible.

Recomendaciones para quienes circulen por la México-Puebla

Ante los trabajos programados, CAPUFE pidió a los automovilistas:

Prever sus tiempos de traslado.

Utilizar vías alternas , cuando sea posible.

, cuando sea posible. Conducir con precaución al acercarse a la zona de obras.

al acercarse a la zona de obras. Disminuir la velocidad y respetar la señalización instalada.

Para reportar cualquier eventualidad, las personas usuarias pueden comunicarse al 074 o consultar la cuenta oficial de CAPUFE en redes sociales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.