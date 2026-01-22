realizan-144-jornadas-por-la-paz-y-canjean-386-armas-en-puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla se realizaron 144 Jornadas por la Paz. Foto: Especial

Durante 2025, como parte de la estrategia federal de Atención a las Causas de la Violencia, en Puebla se llevaron a cabo 144 Jornadas por la Paz y se instalaron 218 Consejos de Paz y Justicia Cívica en el ámbito estatal y municipal, informó la Secretaría de Gobernación.

El balance fue presentado durante la Conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que estas acciones se realizaron en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y la seguridad en la entidad.

Jornadas por la Paz y desarme voluntario en Puebla

Como parte de estas actividades, y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y autoridades estatales, se instalaron módulos del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en 25 municipios de Puebla.

De acuerdo con el informe oficial, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se intercambiaron 386 armas de fuego por dinero en efectivo, de forma anónima y voluntaria, como parte de esta estrategia de prevención de la violencia.

La funcionaria federal subrayó que este programa busca reducir riesgos en los hogares y comunidades, al retirar armas de circulación sin consecuencias legales para quienes participan.

Sesiones de Mesas de Paz fortalecen la seguridad

Rosa Icela Rodríguez también informó que, durante este periodo, sesionaron de manera constante las Mesas de Paz tanto a nivel estatal como regional, con la participación de los tres órdenes de gobierno.

En total, se realizaron 267 sesiones de la Mesa de Paz Estatal y 2 mil 945 sesiones de Mesas Regionales, además de nueve interregionales y dos interestatales, acciones que permitieron coordinar operativos, atender conflictos y reforzar la gobernabilidad en distintas zonas de Puebla.

La secretaria agradeció la colaboración del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien, señaló, encabezó todas las sesiones, acompañado por su gabinete estatal.

Actividades comunitarias durante las Jornadas por la Paz

Entre las acciones realizadas durante las Jornadas por la Paz, se llevaron a cabo actividades comunitarias y educativas como reforestaciones, rodadas, competencias de ajedrez, elaboración de murales y la difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

Además, se impartieron Talleres por la Paz y contra las Adicciones, así como jornadas de baile y danza, maratones de lectura, ferias deportivas y diversas actividades educativas, con el objetivo de fomentar la convivencia y prevenir la violencia desde el entorno social.

