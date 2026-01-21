Caso Leonardo Escobar: Guardia Nacional niega golpiza a académico de la IBERO Puebla

GENERANDO AUDIO...

Guardia Nacional niega golpiza a académico de la IBERO. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Guardia Nacional (GN) negó haber golpeado al académico de la IBERO Puebla, Leonardo Escobar. En un comunicado, la corporación afirmó que autoridades estatales revisaron su estado de salud y que no presentaba fracturas en ninguna parte del cuerpo.

Académico acusa a Guardia Nacional

El 19 de enero, el académico de la IBERO Puebla ofreció un testimonio público en el que aseguró que elementos de la Guardia Nacional lo golpearon, lo que le habría provocado la fractura de tres costillas.

“Por circunstancias que todavía tratamos de explicar, todo lo que voy a describir se basa en hechos comprobables. Durante tres días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, Nuevo León, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ingresar a la celda fui golpeado por elementos de la Guardia Nacional, lo que me generó la fractura de tres costillas, situación que ya fue comprobada médicamente”, declaró.

Chocan versiones sobre académico de la IBERO Puebla

Tras estas declaraciones, la Guardia Nacional rechazó la acusación y, mediante un comunicado, señaló que el académico se encontraba agresivo y alterando el orden público, motivo por el cual fue puesto a disposición de un juez cívico el pasado 31 de diciembre de 2025.

La corporación indicó que, durante la puesta a disposición, un médico legista evaluó su estado de salud y no detectó ninguna fractura.

“Quedó constancia del estado físico en el acto de puesta a disposición, sin que se haya detectado ningún tipo de fractura corporal como se ha señalado públicamente; esta persona fue puesta en libertad el 2 de enero de 2026, al cumplir 36 horas de arresto por una falta administrativa”, señaló la Guardia Nacional.

Las versiones de la Guardia Nacional y del académico de la IBERO Puebla contrastaron de manera directa sobre lo ocurrido durante su detención.

