“Nos dieron baje gacho”: roban autopartes a creador de contenido en Puebla

En Puebla, sigue el robo de autopartes. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Puebla, el robo de autopartes continúa, pues delincuentes robaron faros, estéreo, batería y otras piezas del auto del creador de contenido conocido como Vaguetomx. El robo se reportó el 21 de enero del presente año en la capital poblana. Los hechos ocurrieron en la 27 Poniente y bulevar Atlixco.

Video del robo en Puebla

En un video, el creador de contenido mostró cómo quedó su automóvil, casi desvalijado. El vehículo, de la marca KIA y color rojo, tenía el cofre abierto y carecía de fascia, faros y batería.

@vaguetomx Ayúdenme a difundir, hoy 21 de enero, Nos dieron baje gacho! La delincuencia en Puebla NO PARA! ♬ sonido original – Vaguetomx

Más adelante, Vaguetomx explicó que también le robaron el estéreo. Para llevárselo, rompieron uno de los vidrios traseros, quitaron el seguro y abrieron la puerta. Posteriormente, desmontaron la carcasa y cortaron cables con pinzas para retirarlo.

“Nos lo acaban de dejar así. Nos robaron los faros, ahí dejaron la fascia; lo bueno fue que no se la llevaron porque traigo unos focos leds bien potentes. Cortan todo, les vale ma… todo. Como viles ratas llegan, cortan y vámonos. Aquí se chi… la parte de la batería, lo bueno es que no se llevaron la computadora”. “Rompieron por acá este vidrio, por aquí metieron la mano, quitaron el seguro y tuvieron acceso a todo el coche. Aquí adentro nos chin… el estéreo, vean nada más; parece de deshuesadero. Aquí nada más cortaron, no tuvieron la decencia de desconectar”, dijo el creador de contenido.

Visiblemente molesto, señaló que también abrieron la cajuela y se llevaron los birlos de seguridad; sin embargo, no se robaron las llantas.

“Seguir trabajando para poder pagar mi coche y poder venir a trabajar. Hoy, 21 de enero, me dieron baje; es una lástima. Estoy que me lleva. Por favor, Puebla, hagan algo”.

Vaguetomx cuenta con un canal de YouTube con más de 44 mil seguidores, donde ofrece tips para cambiar diversas piezas del automóvil. En TikTok tiene más de 43 mil seguidores y su contenido se enfocó en vehículos de la marca Volkswagen.

