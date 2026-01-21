Desaparición de Lidya Valdivia en Puebla: cronología y últimas noticias

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, sigue la búsqueda de Lidya Valdivia. Foto: Gettyiamges / Ilustrativa

En Puebla, autoridades mantienen las investigaciones por la desaparición de Lidya Valdivia Juárez, de 25 años y con nueve meses de embarazo, quien fue vista por última vez en el municipio de Acajete.

Cronología de la desaparición de Lidya Valdivia en Puebla

Lidya Valdivia salió la madrugada del domingo, 18 de enero, a bordo de un automóvil Chevrolet Malibú, desde la ciudad de Puebla con dirección a Acajete.

Al llegar a ese municipio, presuntamente, fue interceptada y perseguida por sujetos desconocidos.

Minutos antes de perder comunicación con su esposo, Luis Torres, la joven envió una fotografía y audios en los que pedía ayuda, pues aseguraba que la estaban siguiendo.

Tras los hechos, familiares y amigos realizaron un bloqueo en el kilómetro 151 de la autopista Puebla-Orizaba, con dirección a Veracruz, donde colocaron barricadas para impedir el paso vehicular, como medida de presión para exigir a las autoridades, la localización con vida de la joven.

La Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla emitió la ficha correspondiente para su localización.

Autoridades buscan a la joven en el Estado de México

Durante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, la fiscal general del estado, Idamis Pastor, informó sobre los avances en las indagatorias relacionadas con el caso.

“Se han realizado búsquedas de geolocalización de los recorridos que pudo haber realizado en su vehículo. Se han llevado a cabo aproximadamente 30 actos de investigación, incluso se solicitó colaboración con el Estado de México, ya que una de las geolocalizaciones arrojó datos en esa entidad. La investigación continúa y esperamos localizarla a la brevedad”, señaló.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que, como parte de las acciones para localizar a Lidya Valdivia, se han realizado:

Siete entrevistas a familiares y personas cercanas

Inspección del domicilio de donde salió la joven

Solicitud y análisis de cámaras de videovigilancia

Requerimientos a hospitales, ante la posibilidad de atención médica por su embarazo

Análisis de geolocalizaciones del trayecto recorrido

Un total aproximado de 30 actos de investigación

