Se registra persecución y presunta balacera entre policías y delincuentes en Puebla

Foto: Getty Images / Ilustrativa

Durante la madrugada de este martes se registró una persecución y una presunta balacera entre elementos de seguridad de Puebla y sujetos armados.

¿Qué se sabe de la persecución?

El medio Los Titulares informó sobre la supuesta balacera y persecución en la colonia Primero de Mayo, en el municipio de Puebla, en los límites con Amozoc. De acuerdo con el reporte, los sujetos intentaron escapar a bordo de un automóvil de color negro.

Al acelerar y circular por diversas calles, el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra una banqueta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla (SSC) descartó más tarde que durante la persecución se haya registrado una balacera, apuntó el medio.

La acción policial dejó como resultado dos presuntos delincuentes detenidos; además, las autoridades aseguraron el automóvil de color negro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla no ha emitido una comunicación oficial al respecto.

