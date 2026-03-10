Profeco confirma: este supermercado en Puebla tiene la canasta básica más barata de México

GENERANDO AUDIO...

Canasta básica. Foto: Cuartoscuro.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que en Puebla se encuentra el supermercado con el costo de la canasta básica de 24 productos más baja de México.

Chedraui UPAEP tiene la canasta básica más baja del país

Durante la conferencia mañanera del 9 de marzo, en la sección “Quién es quién en los precios”, el titular de la institución, Iván Escalante, indicó que una tienda Chedraui, ubicada a un costado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), registra el precio más bajo de la canasta básica.

Precisó que, en este establecimiento, ubicado en el Barrio de Santiago de la Ciudad de Puebla, la canasta básica tiene un costo de 774.90 pesos, monto que se encuentra por debajo de los 910 pesos acordados entre el Gobierno de México y empresas para mantener estables los precios de alimentos básicos.

Foto: Captura de pantalla.,

Supermercado con el costo de la canasta básica más caro

En contraste, el establecimiento con el precio más alto de la canasta básica fue Walmart, ubicado en Campeche, Campeche, donde el costo alcanzó 952.40 pesos.

Esta cifra supera el monto de referencia establecido para la canasta básica de 24 productos dentro del acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

¿Cuáles son los productos que se incluyen en la canasta básica?

De acuerdo con el Gobierno de México, los 24 productos que se incluyen en la canasta básica son los siguientes:

Aceite vegetal comestible (946 ml) Arroz en grano (1 kg) Atún en lata (2 latas) Azúcar estándar o morena (1 kg) Bistec de res (1 kg) Cebolla blanca (1 kg) Chile jalapeño o serrano (1 kg) Chuleta de puerco (1 kg) Frijol en grano (900 g) Huevo blanco (paquete de 18 piezas) Jabón de tocador (1 pieza) Jitomate saladet (1 kg) Leche pasteurizada (5 litros) Limón (1 kg) Manzana (1 kg) Plátano (1 kg) Pan blanco de caja (680 g) Papa blanca (1 kg) Papel higiénico (4 rollos) Pasta para sopa (220 g) Pollo entero (1 kg) Sardina en lata (1 lata) Tortilla de maíz (4 kg) Zanahoria (1 kg)

