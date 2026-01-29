Xiutetelco, Puebla, descubre ciudad prehispánica bajo sus calles

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, descubrieron una ciudad prehispánica. Foto: INAH

En la localidad de San Juan Xiutetelco, en la Sierra Nororiental de Puebla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que el núcleo del poblado actual se asentó sobre una ciudad prehispánica de aproximadamente 28 hectáreas, tras un rescate arqueológico iniciado en diciembre de 2025.

¿Qué se sabe del descubrimiento en Puebla?

Los trabajos permitieron recuperar materiales clave para comprender los orígenes del asentamiento, así como identificar basamentos arquitectónicos que apuntaron a la existencia de un amplio espacio ceremonial y a un nodo estratégico de intercambio de bienes suntuarios a larga distancia, explicó el INAH en un comunicado.

Las labores de salvamento se derivaron de obras de repavimentación, instalación de captadores de agua pluvial, drenaje y cableado subterráneo en la calle Cuauhtémoc, impulsadas por el Ayuntamiento de Xiutetelco, encabezado por el presidente municipal Baltazar Narciso Baltazar, en coordinación con el Centro INAH Puebla.

Foto: INAH

El proyecto fue coordinado por el arqueólogo Alberto Díez Barroso Repizo, quien destacó que la intervención dio continuidad a exploraciones realizadas en la década de 1940 por José García Payón, así como a inspecciones efectuadas en los años noventa.

El equipo de investigación, integrado por Edwin Pineda González, José Álvarez Ramírez, Gerardo Navarro Valencia y Ángel Aguilar Pacheco, recuperó diversos elementos que aportaron información sobre el modo de vida de los antiguos habitantes y sobre el papel del asentamiento en redes comerciales con ciudades como Teotihuacan y Tula. Los hallazgos evidenciaron un continuum cultural desde etapas previas al periodo Clásico (100–650 d.C.) hasta finales del Posclásico Temprano (900–1200 d.C.).

Entre los materiales destacó una olla globular de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, localizada a principios de enero de 2026 y asociada a una plataforma arquitectónica. La pieza, posiblemente fechada en el Epiclásico (600–900 d.C.), se vinculó con prácticas funerarias, particularmente con entierros de recién nacidos.

Díez Barroso señaló que el hallazgo permitirá conocer la función del recinto ceremonial y planteó como línea de investigación el culto a los ancestros en algunos basamentos. Debido a su fragilidad, la olla fue extraída en bloque para su análisis y resguardo en el Museo Comunitario de Xiutetelco.

El director del Centro INAH Puebla, Gustavo Donnadieu Cervantes, respaldó que los bienes arqueológicos recuperados se integraran al acervo del museo comunitario, que resguardó piezas prehispánicas de la región durante los últimos 20 años.

