Cierre total en ambos sentidos en la México-Puebla por obras del Trolebús

Habra cierres en la México-Puebla. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la autopista México-Puebla, debido a trabajos del Trolebús que va de Chalco a Santa Martha, los días 29 y 30 de enero se aplicarán desvíos y un cierre total durante la colocación de una estructura.

¿A qué hora es el cierre en la México-Puebla?

En un comunicado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que los cierres y desviaciones se realizarán en los siguientes horarios:

“La obra iniciará a las 19:00 horas con el desvío a la circulación, además, se realizará un cierre temporal de las 23:00 horas del 29 de enero a las 00:00 horas del viernes 30 de enero”.

  • En ese sentido, la dependencia pidió a los usuarios anticipar sus traslados, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario.

Durante los trabajos se realizó el montaje de una estructura metálica; las mejoras fueron indispensables para garantizar mayor fluidez y seguridad. Para mayores informes, Capufe puso a disposición el número 074.

