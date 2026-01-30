Le cierran el paso y disparan: así roban a transportista en la México-Puebla

GENERANDO AUDIO...

En la México-Puebla captaron un violento asalto. Foto: Gettyimages /Ilustrativa

De nueva cuenta, la autopista México-Puebla fue escenario de un violento robo. En un video compartido en redes sociales se aprecia la manera en que varios sujetos asaltaron con extrema violencia a un transportista.

Fuerte video en la México-Puebla

El video del presunto atraco fue compartido por diversos usuarios, entre ellos la periodista Pamela Cerdeira, en su cuenta de X, antes Twitter. La cámara de vigilancia del tráiler captó el momento en que un automóvil color blanco comenzó a cerrarle el paso a la pesada unidad.

Sin detenerse, los sujetos se asomaron por las ventanas y amenazaron al conductor con armas de fuego. Uno de ellos, presuntamente, portaba un rifle de alto poder y, posteriormente, comenzaron a disparar.

La periodista indicó que los ladrones, quienes iban encapuchados, lograron su cometido y robaron la unidad. El hecho ocurrió el 28 de enero del presente año, durante la mañana, a las 9:22 horas.

No es sorpresa que este tipo de videos se viralicen, ya que la autopista México-Puebla es una de las más problemáticas en materia de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el robo ocurrido en esta vialidad. En Puebla, el Gobierno mantiene la implementación de estrategias de seguridad; sin embargo, este tipo de hechos continúa registrándose y difundiéndose en redes sociales.

