Video: atacan con machete a mujer en Puebla; defendía perros

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Mujer que defendía perros fue atacada con machete. Foto: Cuartoscuro

Recientemente, a través de redes sociales, se hizo viral un video en el que se observa a un hombre pretender agredir con un machete a un grupo de perros callejeros. En defensa de los animales, una mujer evitó los ataques, aunque ella resultó herida con el arma blanca. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en la colonia Lomas de San Jerónimo Caleras, en Puebla.

🚨 Mujer resulta herida en San Jerónimo Caleras



Una mujer fue atacada con un machete tras intervenir para evitar que un hombre agrediera a varios perros en la vía pública.



📹 Los hechos quedaron registrados en un video que se viralizó en redes sociales.



📰#SicomNoticias pic.twitter.com/VjzGQJicUJ — Puebla Noticias en Sicom (@SicomNoticias_) March 20, 2026

Como se observa en el video, cinco perros callejeros huyeron del sujeto, quien intentó agredirlos con un machete. En repetidas ocasiones, la mujer, reconocida como Sahara Emilia, se interpuso entre el sujeto y los animales. Entre jalones y empujones, finalmente el agresor contactó a la víctima con el arma blanca a la altura del hombro.

Posteriormente, Sahara se apartó agarrándose el hombro izquierdo, mientras el sujeto volvió a corretear a los canes para intentar hacerles daño físico, lo cual no ocurrió, según lo observado en las imágenes.

Puebla se movilizó en favor de Sahara

Este sábado 21 de marzo, en diferentes avenidas del estado de Puebla y con rumbo a la Fiscalía General del Estado, la Organización Clínica del Perro Callejero convocó a una manifestación en favor del caso de Sahara, exigiendo justicia.

Entre las peticiones, se exigió que el caso sea investigado bajo tentativa de homicidio. Además, la víctima pidió justicia para los defensores de animales en el estado.

Gobernador de Puebla rechazó la violencia, mientras Sahara aseguró tener miedo

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, exigió a la Fiscalía General del Estado que se actúe con todo el rigor en el caso. Además, rechazó todo acto de violencia y resaltó que Sahara hizo un acto heroico al defender a los perritos.

Por su parte, en una breve conferencia de prensa, Sahara dio su versión de los hechos y aseguró que se encuentra con temor ante la violencia del sujeto, quien contaría con una carpeta de investigación por haber agredido con machete a otra persona. Además, según lo comentó la víctima, el hombre también tendría señalamientos por acoso.

En este momento no hay detenidos, mientras las investigaciones continúan a la par de que Sahara se recupera físicamente de la agresión, la cual solo le provocó inflamación, como aseguró.

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