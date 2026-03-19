Tras video de reos, Segob Puebla promete reforzar vigilancia en penales

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En Puebla, se reforzará la vigilancia en penales. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, informó que se intensificarán las visitas y supervisiones en centros penitenciarios, tras la difusión de un video en el que internos del penal de Tepexi de Rodríguez denunciaron presuntas irregularidades.

El funcionario estatal señaló que, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se buscará verificar las condiciones reales en las que se encuentran las personas privadas de la libertad y atender directamente sus inquietudes.

“Por nuestra parte vamos a intensificar las visitas, la supervisión; tenemos un área que se encarga de ello y, con la Comisión de Derechos Humanos, ver cuál es la realidad para que los PPL hagan sus denuncias y nos expresen cuál es su preocupación. Estaremos atentos como lo hemos hecho”, declaró.

Evitan hablar de celulares dentro de penal de Tepexi de Rodríguez

Aguilar Pala también adelantó que se reforzarán los operativos al interior de los centros penitenciarios, aunque evitó profundizar sobre la posible presencia de teléfonos celulares dentro del penal de Tepexi, desde donde presuntamente se grabó el video.

Video de los reos del penal de Tepexi de Rodríguez

El material difundido en redes sociales muestra a personas privadas de la libertad denunciando supuestas deficiencias en la distribución de alimentos, atención médica, condiciones de higiene, así como presuntos abusos de autoridad.

Tras la difusión, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) informó que inició una investigación interna para esclarecer los hechos, verificar los señalamientos y deslindar responsabilidades.

La dependencia indicó que el proceso se realizará con apego a la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos, y advirtió que, en caso de confirmarse irregularidades, se actuará contra quienes resulten responsables.

Asimismo, recordó que recientemente se realizó un cambio en la dirección del penal de Tepexi de Rodríguez, donde también se han reforzado los mecanismos de supervisión y los protocolos de actuación.

Hasta el momento, las investigaciones continúan y no se han dado a conocer posibles sanciones.

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