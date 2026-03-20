Cierre hoy y mañana en la México-Puebla por obras del Trolebús

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En la México-Puebla habrá cierres de carriles. Foto: Gettyimages/ Ilustrativa

En la autopista México-Puebla se realizarán obras este 20 y 21 de marzo por la colocación de una estructura metálica en el Trolebús Chalco-Santa Martha, informó Capufe (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos).

“Aviso a las personas usuarias de la autopista México-Puebla: por montaje de estructura metálica, se realizará el cierre temporal de carriles centrales en el km 20. Tome sus precauciones”.

¿A qué hora son los cierres en la México-Puebla?

Caminos y Puentes Federales informó que el cierre será temporal en los carriles centrales del kilómetro 20, en ambos sentidos. Los trabajos iniciarán a las 22:00 horas de este viernes 20 de marzo y concluirán a las 05:31 horas del sábado 21 de marzo.

Además, se cerrarán temporalmente los carriles centrales en ambos sentidos de las 00:30 a las 03:30 horas del sábado 21 de marzo, añadió Capufe.

“Se recomienda considerar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esta zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario”.

En ese sentido, Caminos y Puentes pidió a la ciudadanía anticipar sus recorridos y, en caso de dudas, comunicarse al 074 o a la cuenta de X @CAPUFE.

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