Sale a la luz video de accidente automovilístico en Periférico Ecológico en Puebla

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El percance dejó una mujer sin vida y tres personas rescatadas. FOTO: Especial

A inicios de semana, un accidente automovilístico en el puente del Periférico Ecológico, en Puebla, dejó como saldo una mujer sin vida y tres personas rescatadas por las autoridades. Además, se filtró el video del momento del percance.

Video del accidente

Diversos medios de comunicación, como @Trafico_Puebla, compartieron el video previo al accidente. En el metraje, de 31 segundos, se observa cómo un automóvil rojo pierde el control y se impacta contra la barrera de protección.

Al analizar las imágenes, se aprecia que el vehículo quedó prensado; posteriormente, comenzó a salir humo derivado del impacto y de los líquidos del automóvil. Los primeros reportes señalaron que el conductor habría perdido el control debido a la lluvia.

Tras el choque, la unidad quedó parcialmente suspendida, lo que generó momentos de tensión entre automovilistas que circulaban por la zona.

Los cuerpos de emergencia rescataron a tres personas que se encontraban al interior del vehículo: un adulto, un adolescente y un menor de edad, quienes fueron atendidos por personal médico.

Las imágenes del accidente fueron impactantes. Elementos de emergencia acordonaron la zona, ya que una mujer perdió la vida al interior del automóvil.

Tras el accidente, también se solicitó apoyo de la ciudadanía para localizar a una gatita, mascota de los tripulantes, que se extravió. El animal viajaba en una transportadora que, presuntamente, se rompió durante el impacto, lo que permitió que escapara.

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