Video de niños tomando cerveza causa indignación en Puebla

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En Puebla, un video causó controversia. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Puebla, la “Gran Cabalgata” generó controversia porque se vio a dos niños, aparentemente, bebiendo cerveza. El evento tuvo lugar en el municipio de Acateno el domingo 15 de marzo y es una tradición que se celebra desde hace más de 20 años.

Video de los niños bebiendo cerveza

Un video del recorrido llamó la atención de usuarios de redes sociales, pues aparecen dos niños, con sombrero y montando a caballo, aparentemente ingiriendo cerveza. Con lata en mano, los pequeños llegaron a su destino.

Ayuntamiento responde a revuelo por video

En un comunicado, el Ayuntamiento de Acateno indició que la “Gran Cabalgata” transcurrió sin novedad y con gran afluencia familiar. Sobre las imágenes de los niños, el Ayuntamiento explicó que el Gobierno no fomenta la ingesta de bebidas alcohólicas en menores de edad, y explicó que el cuidado de los niños es responsabilidad de los padres.

“Respecto a las manifestaciones hechas en redes sociales hacia los menores de edad, se les informa que la participación de ellos es responsabilidad de sus padres y/o tutores y se hace la aclaración que en ningún momento se incita a que los menores de edad consuman bebidas alcohólicas”.

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