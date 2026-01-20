GENERANDO AUDIO...

México traslada a 37 criminales de alto impacto a Estados Unidos. Fuente: @OHarfuch

Esta mañana, el Gabinete de Seguridad de México trasladó a 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos, al considerarlos una amenaza real para la seguridad del país. La acción se realizó mediante mecanismos de cooperación bilateral y conforme a la Ley de Seguridad Nacional, informaron autoridades federales.

El Gobierno de México detalló que el traslado se hizo con pleno respeto a la soberanía nacional y a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el compromiso de no solicitar la pena de muerte contra las personas enviadas al país vecino.

Traslado de criminales a Estados Unidos

Los 37 operadores criminales fueron llevados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estas personas estaban vinculadas con organizaciones criminales de alto impacto que generaban violencia en distintas regiones del país.

El operativo forma parte de las acciones de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, enfocadas en combatir estructuras criminales que operan a nivel transnacional. Las autoridades precisaron que el procedimiento se realizó bajo los marcos legales vigentes y en coordinación con instancias estadounidenses.

Cooperación bilateral y marco legal

El Gobierno federal explicó que el traslado se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional, la cual permite acciones extraordinarias cuando existen riesgos para la seguridad interior.

Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció de manera explícita que no se solicitará la pena de muerte para los criminales trasladados. Este punto fue subrayado como una condición clave dentro del proceso de entrega.

92 criminales enviados en la actual administración

Con este operativo, ya suman 92 criminales de alto impacto trasladados a Estados Unidos durante la actual administración. Según el Gabinete de Seguridad, estas acciones buscan reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales y evitar que continúen generando violencia en territorio mexicano.

