Del incendio en centro de migrantes en Ciudad Juárez a la SEP: el caso que sigue a Francisco Garduño

Francisco Garduño, excomisionado del INM. Foto: Cuartoscuro

A pesar de su polémico paso por el Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño recibió una segunda oportunidad, ahora en la Secretaría de Educación Pública (SEP) como director general de Centros de Formación para el Trabajo.

Recordemos que en marzo de 2023, cuando Garduño estaba al frente del INM, ocurrió un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez que dejó un saldo de 40 personas fallecidas. Aunque se inició un proceso penal en contra del excomisionado, un juez federal concedió la suspensión del proceso.

Incendio en centro migratorio de Ciudad Juárez dejó saldo de 40 muertos

La noche del 27 de marzo de 2023, un grupo de migrantes iniciaron un incendio en las instalaciones de una estación migratoria en Ciudad Juárez para protestar por su detención y amenazas de deportación.

El fuego fue iniciado solamente para llamar la atención del personal de Migración, pero los guardias de seguridad no abrieron las rejas porque no se encontraba el encargado de las llaves.



Debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades, el fuego se propagó, lo cual dejó un saldo letal de 40 personas, además de 27 lesionados. Para compensar a las víctimas, el INM autorizó un presupuesto de 140 millones de pesos (mdp) para los familiares de los fallecidos. Cada víctima recibió 3.5 millones de pesos.

¿Qué pasó con Francisco Garduño después del incendio?

Francisco Garduño fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, tras el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez. En enero de 2025, un juez concedió la suspensión condicional del proceso por un periodo de 18 meses, además del cumplimiento de ciertas condiciones.

Cuatro meses después, en abril, se hizo oficial la salida de Garduño al frente del INM, y su cargo fue ocupado por Sergio Salomón, exgobernador del estado de Puebla.

Como parte de las condiciones impuestas por el juez, el excomisionado del INM ofreció disculpas públicas por la tragedia en la estación migratoria.

“Ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento causado a ustedes y su familia que vieron cambiar su vida para siempre a las víctimas, sobrevivientes y lesionados (…) Reconozco que estos hechos son inaceptables”, señaló en su mensaje público.

