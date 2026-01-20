Frentes fríos frenan la sequía y sólo 7.4% del país presenta afectaciones

GENERANDO AUDIO...

Sequía en México. Foto: Cuartoscuro

Los frentes fríos registrados en las últimas semanas frenaron la sequía en México, que actualmente afecta sólo al 7.4% del territorio nacional, una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto a finales de diciembre de 2025, informó el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte más reciente, 8.5% del país presenta condiciones anormalmente secas, mientras que 84.1% del territorio nacional se encuentra libre de sequía.

Rafael Trejo Vázquez, gerente de Meteorología y Climatología del SMN, precisó que las zonas que continúan con sequía se concentran en porciones de las regiones fronterizas del Noroeste, Norte y Noreste del país.

En su informe quincenal, el organismo meteorológico mexicano también alertó sobre un evento extremo de origen en Texas, Estados Unidos, que se prevé afecte al norte de México durante el fin de semana.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador del SMN, explicó que este fenómeno generará un escurrimiento de aire muy frío hacia el Norte y Noreste del país, particularmente domingo y lunes, con temperaturas por debajo de los menos 12 grados Celsius.

Advirtió que se trata de una condición de riesgo para la población, por lo que llamó a tomar en cuenta medidas preventivas, al señalar que el aviso se emite desde ahora.

Presas del país y Sistema Cutzamala

En cuanto al estado de las 210 principales presas del país, se informó que 43 se encuentran por debajo del 50% de su capacidad, tres más que hace dos semanas. Dentro de este grupo permanecen las presas internacionales La Amistad, en Coahuila, y Presa Falcón, en Tamaulipas.

Estas dos cuencas forman parte de las fuentes de donde se pagará el agua a Estados Unidos, proceso que concluye a finales de este mes.

Respecto al Sistema Cutzamala, se reportó que se encuentra al 89% de su almacenamiento total, con una disminución de 1.7%. No obstante, cuenta con 25% más agua en comparación con enero de 2024, lo que representa el mayor nivel de almacenamiento de los últimos siete años.

El desglose indica que la presa Villa Victoria registra 86%, El Bosque 84.6% y Valle de Bravo 92.6% de su capacidad.

Citlalli Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua, detalló que existe una diferencia de 198 millones de metros cúbicos respecto al mismo periodo del año pasado, lo que confirma un incremento del 25% en el volumen almacenado en el sistema.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.