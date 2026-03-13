Con rituales y ofrendas, pobladores que viven cerca del Popocatépetl celebran el cumpleaños del coloso

GENERANDO AUDIO...

Habitantes cercanos al Popocatépetl festejan a “Don Goyo”. Foto: Uno TV

Con rituales, danzas, ofrendas y comida tradicional para pedir abundancia, protección y buenas cosechas, pobladores de comunidades cercanas al volcán Popocatépetl celebraron el cumpleaños de “Don Goyo”, como cada 12 de marzo.

Rituales y ofrendas en Santiago Xalitzintla

En Santiago Xalitzintla, localidad ubicada a unos 12 kilómetros del cráter, decenas de habitantes ascendieron hasta el sitio conocido como “el ombligo del Popocatépetl”, donde realizaron ceremonias ancestrales y entregaron ofrendas.

En ese punto sagrado también compartieron mole de guajolote, como parte de la tradición con la que agradecen a la naturaleza y piden prosperidad para sus familias y sus tierras.

Al mismo tiempo, en la otra cara del volcán, habitantes de San Pedro Benito Juárez y Tochimilco acudieron a las faldas del Popocatépetl para realizar danzas, rituales y ofrendas.

También celebraron una misa católica en español y náhuatl, como muestra de respeto y conexión con el volcán, al que consideran guardián de sus pueblos desde hace generaciones.

Aunque cada pueblo mantiene sus propias expresiones y costumbres, todos comparten un mismo propósito: pedir al volcán abundancia, lluvias favorables y buenas cosechas, en una relación espiritual que ha perdurado durante siglos.

“La lluvia, porque sí nos ha faltado un poco. El año pasado, en temporada de lluvia, hubo mucho. No sé si porque le hicimos la ofrenda, nosotros queremos pensar que sí fue por la ofrenda”, Gregorio Rojas Munguía/ Comisariado Benito Juárez

Los pobladores expresaron su agradecimiento por las lluvias que permiten la producción agrícola en la región.

“Le quiero dar las gracias, que nos da las lluvias, que gracias a él hay árboles, pero gracias a él que nos da las lluvias”, Petra Pérez Valerio, habitante de San Pedro Benito Juárez

La figura de Don Goyo surge de una antigua leyenda de los pueblos cercanos al volcán Popocatépetl.

Según la tradición, se trata de una manifestación del espíritu del volcán, identificado con Gregorio Chino Popocatépetl, un anciano sabio que se aparece a algunos habitantes para advertir sobre la actividad del coloso y proteger a las comunidades.

Por ello, cada 12 de marzo, fecha en que se conmemora a San Gregorio, los pobladores celebran también el cumpleaños de Don Goyo, renovando así una tradición que mezcla fe, identidad comunitaria y respeto por la naturaleza. Entre el humo del copal, el sonido de las danzas y el aroma del mole, las comunidades cercanas al Popocatépetl volvieron a encontrarse con sus raíces y a honrar al volcán que, para ellos, no sólo es montaña y fuego, sino también un ser vivo que cuida, escucha y acompaña.

