Video: pelea campal en Tlatlauquitepec, Puebla, deja a joven noqueado

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En Puebla, se armó una campal en Tlatlauquitepec. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

En Tlatlauquitepec, Puebla, una pelea entre varios jóvenes quedó grabada en video. Durante la riña, uno de los involucrados recibió una patada en la cabeza y terminó inconsciente.

Fuerte video de riña en Tlatlauquitepec, Puebla

Las imágenes fueron difundidas por diversas cuentas, entre ellas @_LosTitulares, y muestran el enfrentamiento entre varios jóvenes. De acuerdo con los primeros reportes, elementos policiacos no habrían intervenido de manera oportuna, por lo que la pelea continuó durante varios minutos.

#LosTitulares | Graban riña entre varios jóvenes en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla.



Uno de los involucrados terminó inconsciente tras recibir una patada en la cabeza.



La policía municipal, no intervino a tiempo. pic.twitter.com/Pmgy9bmtey — LosTitulares (@_LosTitulares) August 25, 2026

En el video se observa a varios jóvenes intercambiar golpes. En un momento, un joven vestido de blanco intenta intervenir para detener la pelea, pero termina involucrándose en la confrontación.

Posteriormente, otro de los participantes lo jala y provoca que caiga al suelo. Cuando se encuentra tendido, uno de sus rivales aprovecha para darle una patada directamente en la cabeza.

Joven queda inconsciente tras patada

Después del golpe, algunos jóvenes se acercan para auxiliar al hombre, quien permanece tendido en el suelo durante varios momentos. Mientras ocurre la escena, de fondo se escucha una melodía del cantante Espinoza Paz. Sin embargo, la situación no termina ahí, pues los ánimos continúan y la pelea se traslada hacia una zona que aparenta ser unas escaleras de acceso a un predio.

En las imágenes se observan nuevamente golpes entre los involucrados hasta que finalmente la confrontación termina. El joven que había quedado en el suelo comienza a recuperarse poco a poco.

¿Por qué ocurrió la pelea en Tlatlauquitepec?

De acuerdo con información publicada por Diario Cambio, la riña estaría relacionada presuntamente con una convivencia de bienvenida para alumnos de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP), sede regional Yaonáhuac.

Hasta el momento, el Gobierno de Tlatlauquitepec no ha informado oficialmente sobre lo ocurrido, por lo que no se ha confirmado el motivo de la pelea ni si hubo personas detenidas o lesionadas.

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