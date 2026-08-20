De película: persiguen a hombre desnudo dentro de la Universidad Tecnológica de Puebla

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En Puebla, un sujeto corrió desnudo por la UTP. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un sujeto ingresó a la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), se despojó de su ropa y comenzó a correr desnudo por las instalaciones del campus.

Video del extraño momento en Puebla

El momento fue compartido en redes sociales, donde se observa al sujeto ingresar a la universidad, evadir al personal de seguridad y comenzar a quitarse la ropa.

🚨🫣 Así fue la peliculesca persecución de dos sujetos que ingresaron desnudos a la Universidad Tecnológica de Puebla.



Se presume que podrían tratarse de personas en situación de calle o estar bajo los efectos de alguna sustancia. Finalmente, ambos fueron detenidos. ⚠️ pic.twitter.com/AP843t6JNE — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) August 20, 2026

En una de las escenas, uno de los elementos que intentó detenerlo cayó al piso durante la persecución.

En otro momento, el individuo corrió por el campo de futbol, ante la mirada de estudiantes y personal de la institución. Finalmente, elementos policiales lograron detenerlo y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

¿Qué dijo la universidad en Puebla?

La Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) informó sobre el incidente registrado recientemente en sus instalaciones, luego de que un hombre ingresara al plantel sin ropa.

A través de un comunicado, la institución señaló que, tras detectar el hecho, dio aviso a las autoridades correspondientes y la persona fue puesta a disposición de la Policía Municipal de Puebla, con el objetivo de que fuera presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Foto: Facebook Universidad Tecnológica de Puebla UTP

La UTP indicó que el hombre estuvo acompañado en todo momento por sus familiares, específicamente su madre y su hermano.

La universidad también señaló que durante la intervención se procuró garantizar sus derechos humanos y brindar un trato digno y respetuoso.

“Es importante destacar que la Universidad actuó con estricto respeto a sus derechos humanos y procuró en todo momento un trato digno y respetuoso”.

Finalmente, la Universidad Tecnológica de Puebla aseguró que continuará con la implementación de medidas de seguridad para preservar el bienestar y la integridad de estudiantes, personal y demás integrantes de la comunidad universitaria.

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