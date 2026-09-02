Vivienda para el Bienestar: Puebla alerta por falsos gestores y cobros

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Alertan por fraudes en Vivienda para el Bienestar en Puebla. Foto: Cuartoscuro

Las autoridades del estado de Puebla alertan por posibles fraudes con el programa Vivienda para el Bienestar en la entidad, por lo que brindaron una serie de recomendaciones a las personas interesadas para que no caigan en estas estafas.

Autoridades alertan posibles fraudes en Vivienda para el Bienestar en Puebla

El Gobierno del estado de Puebla lanzó una alerta para advertir por posibles fraudes con el programa de Vivienda para el Bienestar.

Al respecto, las autoridades de la entidad aseguraron que ninguna persona servidora pública, dependencia estatal, gestor, representante o intermediario está autorizado para gestionar, asignar, apartar, vender o garantizar viviendas a través del programa nacional.

Recomendaciones para no caer en posibles estafas

Tras esta advertencia, las autoridades poblanas dieron una serie de recomendaciones para las personas interesadas en convertirse en beneficiarias del programa Vivienda para el Bienestar.

Las recomendaciones son las siguientes:

Los trámites deberán realizarse exclusivamente a través del portal oficial http://viviendabienestar.gob.mx, conforme a la normatividad establecida y no están condicionados a pagos, cuotas, anticipos, afiliaciones ni gratificaciones de ninguna naturaleza

http://viviendabienestar.gob.mx, conforme a la normatividad establecida y de ninguna naturaleza No entregar dinero, documentos personales o información bancaria a quienes prometan incorporar beneficiarios, agilizar trámites o garantizar una vivienda

a quienes prometan incorporar beneficiarios, agilizar trámites o garantizar una vivienda Cualquier ofrecimiento irregular debe reportarse ante las autoridades competentes

Hay asesorías técnicas oficiales

Asimismo, el Gobierno de Puebla informó que para quienes tienen dudas sobre el programa federal de Vivienda para el Bienestar hay asesorías técnicas en la Comisión Estatal de Vivienda de Puebla.

Señalan que la ventanilla de esta dependencia de la entidad se encuentra disponible en la Calle 3 sur 301, colonia Centro.

Por último, las autoridades estatales reafirmaron su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del patrimonio de las familias poblanas.

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