Homicidio del influencer César Gastélum destapa posible presencia del Cártel de Sinaloa en Puebla

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El influencer fue ejecutado en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El homicidio del influencer sinaloense César Gastélum y la posterior captura de dos presuntos implicados en Puebla encendieron las alertas de las autoridades estatales, ante un posible movimiento del Cártel de Sinaloa en territorio poblano.

¿Cártel de Sinaloa en Puebla?

Francisco Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, explicó que no tenían identificado al grupo delincuencial, pues, solamente se tiene identificada principalmente la presencia de dos organizaciones criminales de alcance nacional: la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

#LosTitulares La @SSPGobPue indaga la posible presencia de la banda delictiva “Los Chapitos” en Puebla, informó el titular de seguridad, Francisco Sánchez González.



Esto luego de la captura en la entidad poblana de Jesús N. quien está relacionado con el asesinato del creador de… pic.twitter.com/zjL7qudQd8 — LosTitulares (@_LosTitulares) September 1, 2026

Sánchez González señaló que, según la información con la que cuentan las autoridades, los detenidos cometieron el homicidio en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente, escaparon hacia Puebla. A partir de labores de inteligencia se logró ubicarlos y desplegar el operativo para su captura.

Sin embargo, señaló que hasta este caso no habían detectado movimientos del Cártel de Sinaloa en territorio poblano, por lo que la presencia de personas vinculadas con este grupo llamó la atención de las autoridades.

“Nos llama la atención del seguimiento que tenemos que hacer de estas organizaciones. No habíamos tenido un movimiento de este grupo de Sinaloa, entonces sí fue algo que nos llamó la atención para hacer seguimiento”, declaró Sánchez González.

¿Qué se sabe del homicidio de César Gastélum?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Jesús Alberto “N”, señalado como presunto implicado en el asesinato del streamer César Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa.

En coordinación con autoridades federales y estatales, la FGE Puebla participó en la detención de dos masculinos en San Bernardino Tlaxcalancingo.



Uno estaría relacionado con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa.



La investigación y coordinación… pic.twitter.com/mHk1qQyyNg — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 29, 2026

Según García Harfuch, trabajos de inteligencia e investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia permitieron ubicar al sospechoso en Puebla. Las autoridades lo señalan como uno de los dos hombres que habrían disparado contra el influencer.

César Gastélum fue asesinado mientras grababa contenido para redes sociales en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

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