Alertan por mensajes de falsas infracciones de tránsito en Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Alertan de mensajes con falsas infracciones en Querétaro. Foto: Getty Images

Autoridades del estado de Querétaro alertaron a sus ciudadanos por mensajes de texto en los que se indican falsas infracciones de tránsito para engañar y estafar a las personas, pues en ellos se incluyen enlaces a sitios web peligrosos.

Mensajes con falsas infracciones de tránsito en Querétaro

Fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro la que alertó a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que han detectado que a través de un número telefónico se han empezado a enviar mensajes de texto a los ciudadanos en los que se afirma que tienen infracciones de tránsito que en realidad son falsas.

“¡Aviso importante! Se ha detectado un número telefónico que envía mensajes con información falsa”, se lee en el breve comunicado que compartieron las autoridades queretanas.

El número telefónico que han detectado que envía las falsas infracciones de tránsito es este: +52 442 938 0418.

Foto: Getty Images

¿Qué dicen estos mensajes de falsas infracciones?

En los mensajes de falsas infracciones de tránsito que han llegado a varios ciudadanos queretanos se asegura que cámaras lograron detectar que conducían sus vehículos a exceso de velocidad, por lo que piden que presenten una queja o que tomen las medidas necesarias, sin señalar cuáles son estas, además de incluir un enlace a un sitio web desconocido.

“Su vehículo fue detectado por cámara a exceso de velocidad. Por favor, presente una queja o tome medidas necesarias sin demora”, se lee en el supuesto mensaje de infracción de tránsito.

Por todo esto, piden a las personas no ingresar a los enlaces que acompañan a este tipo de mensajes, no proporcionar ningún dato personal ni llevar a cabo ningún pago de dinero que se solicite.

“¡Aviso Importante! Recuerda verificar siempre la información y mantenerte atento a los canales oficiales”, indican por último las autoridades de Querétaro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.