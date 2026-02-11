Detienen a 4 por despojo en Viñedos La Redonda, Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Operativo en Viñedos La Redonda, en Querétaro. Foto: Fiscalía de Querétaro.

Por el delito de despojo, autoridades de Querétaro ejecutaron un operativo en Viñedos La Redonda, municipio de Ezequiel Montes, que dejó a cuatro personas detenidas, así como un arma y dinero en efectivo asegurado.

Operativo en Viñedos La Redonda

El operativo en Viñedos La Redonda fue encabezado por la Fiscalía de Querétaro, acompañado de Policía Estatal y el Ejército Mexicano; el sitio estaba ocupado de forma ilegal desde hace dos meses.

El 8 de diciembre, las instalaciones de uno de los viñedos más visitados en la entidad, fueron cerradas por una huelga laboral calificada como “ficticia” por las autoridades laborales.

Extrabajadores alegaron despidos injustificados, sin embargo, la disputa fue identificada como un pleito entre particulares, específicamente, entre familiares.

Apenas este fin de semana, los administradores de La Redonda informaron que había una denuncia en curso, explicando que las instalaciones fueron tomadas de forma ilegal y por la fuerza por personas armadas, quienes estaban haciendo uso de las instalaciones, dejando sin trabajo a 300 familias.

