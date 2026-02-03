Captan en video el “desnivel fantasma” de Querétaro que causa accidentes diarios

GENERANDO AUDIO...

En Querétaro, los accidentes automovilísticos siguen. Foto:Gettyimages/Ilustrativa

Desde el pasado 30 de enero, vecinos de la colonia Sauces solicitaron al Gobierno municipal de Querétaro la señalización o modificación de la calle Antena, en su cruce con Vigo, debido a que los automovilistas que desconocen la zona confunden la vía con una bajada y se accidentan.

Accidentes en la colonia Sauces

En redes sociales, la usuaria de X (antes Twitter) identificada como @BettyV1O, difundió imágenes de diversos percances en dicha zona; entre ellos, se han registrado volcaduras y casos donde conductores despistados utilizan el desnivel como rampa para reincorporarse a otra vía.

Al respecto, cobraron relevancia un par de videos en los que se aprecia a una automovilista usar la calle como rampa, ante la total falta de señalización que advierta sobre el peligro. Otra imagen viral muestra a un conductor que intentó descender por la “supuesta rampa”, quedando atorado en el proceso.

En las fotografías publicadas por @BettyV1O, provenientes de un aparente grupo de vecinos, se observa un automóvil azul volcado sobre su toldo. Es probable que, debido a la velocidad y la oscuridad, el conductor no se percatara de que no había paso. La zona resulta peligrosa debido a una curva que, al parecer, desorienta a los conductores.

Por lo anterior, los residentes exigen una respuesta inmediata de las autoridades municipales de Querétaro capital para evitar futuros accidentes viales.

Respuesta de la autoridad

Ante la denuncia de la joven, la cuenta oficial del Municipio de Querétaro respondió indicando que el reporte ya fue canalizado:

“Hola, buen día. Gracias por contactarnos; su reporte ya fue canalizado al área correspondiente”.

Se espera que el Gobierno municipal coloque pronto la señalización necesaria que indique la peligrosidad de la zona o realice las modificaciones pertinentes.

