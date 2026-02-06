Detienen al “Flaco”, presunto operador de los “Salazar” y a 29 más en Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Detuvieron también a 29 integrantes de los “Salazar”. Foto: Gabinete de Seguridad.

Autoridades federales dieron a conocer la detención de un sujeto identificado como el “Flaco”, presunto operador del grupo delictivo los “Salazar“ en el estado de Querétaro, así como de 29 integrantes más. A este grupo se le acusa de venta y distribución de droga, tráfico de armas, homicidios y actividades de reclutamiento.

Detienen al “Flaco”, operador de los “Salazar” en Querétaro

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien dio a conocer, a través de sus redes sociales oficiales, que gracias a una operación conjunta entre la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, autoridades de Querétaro y la dependencia que él representa, detuvieron al presunto operador del grupo delictivo los “Salazar”, un hombre identificado como Diego “N”, alias el “Flaco”.

Según el secretario de Seguridad, todo esto ocurrió por información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina, pues a partir de ella se inició una investigación que duró cuatro meses, la cual incluyó análisis de patrones delictivos y vigilancia fijas y móviles.

Después de todo esto, las autoridades federales y estatales ejecutaron 12 cateos simultáneos en el estado de Querétaro, logrando detener a Diego “N”, alias el “Flaco”, presunto operador de los “Salazar”, un grupo delictivo que sería afín al Cártel de Sinaloa.

Además, García Harfuch aseguró que este sujeto coordinaba la venta y distribución de droga en la capital de Querétaro, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

Detienen al “Flaco”, operador de los “Salazar” en Querétaro. Foto: Getty Images.

También detuvieron a 29 integrantes de este grupo criminal

Además de detener a Diego “N”, alias el “Flaco”, las autoridades federales igualmente lograron arrestar a 29 integrantes del grupo criminal los “Salazar” dedicado a la venta de drogas, extorsión y reclutamiento.

“Fue así que en un operativo interinstitucional se ejecutaron 12 órdenes de cateo en distintos domicilios de la capital, donde se detuvo a 21 hombres y nueve mujeres, entre ellos al líder de la célula delictiva, se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información”, se lee en un comunicado oficial.

Finalmente, las autoridades informaron que a las personas detenidas se les leyeron sus derechos y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

