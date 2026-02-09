Toro escapa y embiste a familia en Querétaro; imágenes del momento

GENERANDO AUDIO...

Toro embiste a familia en Querétaro. Foto ilustrativa: Getty Images.

En redes sociales comenzó a compartirse el video del momento exacto en que un toro embistió a los integrantes de una familia en el estado de Querétaro. De acuerdo con autoridades locales, esto ocurrió luego de que escapara de instalaciones particulares.

Toro embiste a una familia en Querétaro y queda grabado en video

Este fin de semana pasado, en redes sociales usuarios comenzaron a compartir un video en el que se puede observar como un toro embistió a integrantes de una familia mientras caminaban por calles del municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro.

En la grabación se puede observar como el toro se lanza contra la familia, embistiendo a una señora y a su hija menor de edad, quien por el golpe del animal, impacta contra una pared.

Por esto, su madre intentó protegerla tras el fuerte golpe, pero el toro la embiste en más de una ocasión con la niña entre sus brazos, empujándola finalmente contra una carretilla y escapando luego de que personas salieran en su ayuda lanzándole varios objetos.

Atacó e hirió a seis personas

De acuerdo con el municipio de Pedro Escobedo, el ataque del toro, que quedó grabado en video, ocurrió el pasado sábado 7 de febrero de 2026, en calles de su localidad, luego de que el animal escapara de instalaciones particulares.

Sin embargo, no sólo atacó a la madre y a su hija, pues en total hirió a seis personas, una con lesiones de consideración. Y también provocó daños materiales a dos patrullas de Seguridad Pública Municipal y a un vehículo particular.

Por los ataques del toro, las autoridades de la localidad de Querétaro activaron protocolos de seguridad para neutralizar al animal y restablecer el orden.

“El propietario del animal ha asumido plena responsabilidad por los hechos ocurridos. En este sentido, informamos que se han cubierto en su totalidad los daños materiales y se han atendido las afectaciones a las personas involucradas, mediante acuerdos reparatorios directos y satisfactorios alcanzados con los particulares damnificados y la autoridad municipal”, informó el Municipio de Pedro Escobedo.

Por último, las autoridades queretanas aseguraron que el propietario y las instancias municipales se comprometieron a la reparación integral, pero también a fortalecer medidas preventivas en instalaciones particulares para evitar que esto ocurra nuevamente.

Comunicado del Municipio de Pedro Escobedo.

