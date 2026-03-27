Amplían dos rutas del Qrobús; ahora llegarán hasta estos lugares

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Amplían dos rutas del Qrobús. Foto: Gobierno de Querétaro

Las autoridades del estado de Querétaro dieron a conocer en los últimos días que ampliaron dos rutas del Qrobús, por lo que ambas tendrán nuevos destinos.

Las rutas de Qrobús que ampliaron

Fue la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) la que dio a conocer recientemente que se ampliaron dos rutas del transporte público Qrobús.

Ruta L59

Las autoridades de transporte de Querétaro indicaron que la ruta L59 amplía su recorrido, por lo que partirá de San Pedrito El Alto hasta llegar a Linda Vista.

Pero también dieron a conocer que esta ruta contará con salidas programadas en los siguientes horarios específicos:

06:30

07:30

13:30

18:00

Sin embargo, aclararon que el resto de las corridas operarán en sus horarios habituales.

Ruta C70

También hace unos días, la Agencia de Movilidad de Querétaro informó, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que la ruta C70 también se amplió, por lo que ahora partirá de Santa Rosa Jáuregui para llegar hasta La Pradera.

De hecho, eso significa que ahora esta ruta conectará con otras: con la L158 y LA L159 en el paradero P-1284 Camelinas–Glorias.

“En Qrobús seguimos trabajando para que tus traslados sean cada vez mejores”, señalaron las autoridades queretanas sobre estas modificaciones

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