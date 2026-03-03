Queretanos deberán esperar una semana más para salir de Dubái

GENERANDO AUDIO...

Queretanos en Dubái esperarán siete días más para regresar. Foto: Reuters

Un viaje turístico por Medio Oriente se convirtió en una situación de incertidumbre para un grupo de queretanos que se encuentran varados en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, tras el estallido del nuevo conflicto bélico en la región.

El grupo, integrado originalmente por 56 personas, salió de Querétaro el pasado 18 de febrero. El 20 arribaron a Dubái y durante una semana realizaron un crucero por el Golfo Pérsico. Su regreso estaba previsto para el 28 de febrero, fecha en que iniciaron los ataques en la zona.

Dos integrantes regresaron anticipadamente a México por motivos familiares, por lo que actualmente permanecen 54 queretanos en espera de retorno.

“Fue el momento de más shock”: testimonio desde Dubái

David García, uno de los turistas, relató que el momento de mayor tensión ocurrió la noche en que comenzaron a sonar las alertas en los teléfonos móviles.

“Terminamos el día sábado aquí en Dubái, el día que estalló la guerra. Al inicio, bueno, nos enteramos de que la guerra había estallado y que estaban bombardeando Irán, pero nunca nos imaginamos que fuera a haber este, pues problema aquí en los Emiratos…”, narró.

Añadió que durante la tarde y la noche comenzaron a reportarse impactos en zonas turísticas.

“Nos percatamos que estaban cayendo bombas o artefactos en zonas turísticas y pues sí, la verdad todo el grupo se puso muy nervioso… esa noche las alarmas de todos los teléfonos sonaron con la traducción que decía de posible misil… fue el momento de más shock, la verdad, fue cuando encontramos el shock, con mucho miedo…”, explicó.

El queretano señaló que la preocupación aumentó tras versiones de que Estados Unidos solicitó a sus ciudadanos abandonar la región.

“Ahorita los nervios de todo el grupo es lo que se empezó a escuchar el día de hoy aquí, que Estados Unidos ya solicitó a todos sus ciudadanos abandonar todos estos países porque se va a poner peor la cosa… nosotros nos sentimos como muy vulnerables… la aerolínea no nos puede sacar antes… los vuelos los reactivan el 5, pero está lleno todo…”, dijo.

Gobierno de Querétaro confirma vuelos y salida de 21 mujeres

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que 21 mujeres del grupo ya salieron de la zona y se encuentran en Bangkok, Tailandia.

“21 mujeres ya salieron, ya están ahorita en Tailandia, en Bangkok, están tranquilas, todavía van a estar un par de días ahí porque, pues su itinerario no era ese, ellos iban a estar en Dubái”, señaló.

Respecto a los 54 queretanos que permanecen en Emiratos, confirmó que la aerolínea notificó vuelos para el 9 y 10 de marzo.

“Hoy les acaba de notificar la aerolínea que el día 9 salen 36 mexicanos, queretanos, y el resto salen el día 10. El problema que tenemos ahorita es que, pues tienen que estar… siete días más todavía”, indicó.

Sin plan alternativo por ahora

El grupo permanece resguardado en su hotel, luego de que autoridades locales recomendaran evitar sitios concurridos. Además, enfrentan la incertidumbre de que el Gobierno emiratí solo cubrirá una noche adicional de hospedaje.

“Ahorita, la verdad, no tenemos Plan B. Confiamos en que se pueda seguir extendiendo este apoyo que dan aquí… ya lo tendríamos que pensar en caso de que nos dijeran que ya no pueden seguirnos prolongando ese subsidio”, expresó David García.

