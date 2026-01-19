Querétaro abre registro para transporte público gratuito

GENERANDO AUDIO...

Transporte público gratis en la capital de Querétaro.Foto ilustrativa: Getty Images

Las autoridades de la capital del estado de Querétaro dieron a conocer que ya abrieron una convocatoria para que las y los ciudadanos de la ciudad puedan acceder al transporte público gratuito. Al respecto, agregaron, estarán abiertas hasta septiembre de este 2026.

Transporte público gratuito en la capital de Querétaro

El gobierno del municipio de Querétaro informó que ya abrieron una convocatoria para que las personas puedan acceder al transporte público gratuito de la capital del estado.

Sobre este beneficio, las autoridades locales indicaron que esta convocatoria está abierta desde el pasado viernes 16 de enero y que estará hasta el próximo 30 de septiembre de este 2026 en la página oficial de Bus Municipal.

¿Dónde se puede hacer el registro?

El registro a esta convocatoria para el transporte público gratuito en Querétaro se hace a través de cualquier dispositivo móvil o computadora en la página oficial de Bus Municipal: https://busmunicipal.municipiodequeretaro.gob.mx/.

¿Qué servicios incluye?:

Transporte comunitario

Transporte Acercándote

Transporte nocturno

¿Qué documentos se necesitan y cómo se hace el registro?

Los documentos que se necesitan para registrarse al transporte público gratuito de la capital de Querétaro, son los siguientes:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio del municipio de Querétaro menor a dos meses

Identificación oficial (como INE, pasaporte o licencia de conducir)

¡Ojo! Para registrar a menores de edad, necesita presentarse una identificación oficial de la madre, padre o tutor. Además, menores o adultos deben tener una tarjeta vinculada de Qrobus.

Ya con estos documentos listos, para registrarse deben crear primero una cuenta en la página de Bus Municipal, un perfil de persona beneficiaria y luego postularse en el módulo correspondiente al programa de su interés.

Por último deben tomar en cuenta que pueden registrar a toda su familia desde una sola cuenta.

