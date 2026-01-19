Investigan desaparición de cuatro adolescentes en Querétaro; habrían escapado de un orfanato

GENERANDO AUDIO...

Reportan la desaparición de cuatro adolescentes. Foto: Fiscalía de Querétaro.

La Fiscalía General de Querétaro informó que activaron la Alerta Amber por la desaparición de cuatro adolescentes en el estado. Sin embargo, en redes sociales se señala que las menores de edad escaparon de un orfanato de monjas por supuesto maltrato.

Activan Alerta Amber por desaparición de 4 adolescentes en Querétaro

Fue a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que la Fiscalía de Querétaro dio a conocer que activaron la Alerta Amber por la desaparición de cuatro adolescentes el pasado jueves 15 de enero de 2026 en la capital del estado.

Foto: Fiscalía de Querétaro.

De acuerdo con las autoridades de seguridad de la entidad, se trata de Citlali Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo, Airam Joseline Lara Montes y Marjorie Tamayo Ayquipa, quienes tienen entre 14 y 17 años de edad.

“¿Cuentas con información que nos ayude para localizarles? Comunícate a Locatel al 442 229 111, al número de emergencias al 911 y de manera anónima al 089”, indicó la Fiscalía de Querétaro.

Foto: Fiscalía de Querétaro.

¿Dónde se les vio por última vez?

Según información compartida por las autoridades locales, las cuatro adolescentes fueron vistas por última vez el pasado 15 de enero de 2026, a las 13:00 aproximadamente, en la Plaza Comercial Paseo Querétaro, la cual se encuentra ubicada en la colonia Purísima de la capital de la entidad.

Foto: Fiscalía de Querétaro.

Aseguran que escaparon de un orfanato de monjas por maltrato

En redes sociales circula un comentario hecho por una supuesta cuenta de una de las adolescentes desaparecidas, en el cual se indica que decidieron escapar del orfanato de monjas en el que se encontraban porque sufrían de maltrato.

Además, indicaron que las insultaban y que no quieren regresar porque les irá peor: “Hola buenas noches agradecemos la preocupación! Somos Carmen Mendieta, Citlali y Marjory. Nosotras decidimos escaparnos porque no nos sentíamos a gusto. En ese lugar nos maltrataban! Y aparte las madres nos hacían sentir mal insultándonos y diciendo cosas sobre nuestra persona! De favor no las ayuden a que nos encuentren porque nos va a ir peor regresar ahí”.

Foto: Fiscalía de Querétaro.

Hasta el momento, las autoridades de Querétaro no han informado si esta información es real o si ya investigan la desaparición de estas cuatro adolescentes y el supuesto maltrato que recibían.

Comentario hecho supuestamente por adolescente desaparecida. Foto: Facebook.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.