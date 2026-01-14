Reabren la México-Querétaro tras 8 horas cerrada por explosión de pipa de gas

GENERANDO AUDIO...

Reabren la México-Querétaro tras explosión de pipa de gas. Foto: Fernando Cruz.

Luego de casi 8 horas, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reabrió en su totalidad la vialidad en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro, tras la explosión de una pipa con gas LP, a la altura de Jilotepec, en el Estado de México.

Explota pipa de gas en la México-Querétaro

Cerca de las 22:00 horas de este miércoles 14 de enero, automovilistas reportaron el cierre de la autopista debido a la explosión de una pipa cargada con gas LP.

Las llamas incendiaron la pipa y una grúa que la remolcaba, además causaron pequeños incendios en la zona serrana de la autopista.

Una pipa con gas LP explotó en la autopista México-Querétaro. Foto: Redes Sociales

Reabrió a las 5:00 de la mañana

Al sitio, ubicado en el kilómetro 80, acudieron bomberos y elementos de Protección Civil de Jilotepec y Tepeji del Río para laborar por horas para sofocar las llamas y controlar la situación.

Fue hasta las 5:00 de la mañana cuando retiraron las unidades involucradas y se reabrió la circulación en su totalidad.

No se reportaron víctimas mortales o personas lesionadas.

