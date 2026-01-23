Aseguran jaguares y tigres en cateo de casa en Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Aseguran jaguares y tigres en Querétaro. Foto: PROFEPA.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dio a conocer que aseguraron a diferentes animales silvestres tras un cateo en el estado de Querétaro, como jaguares, tigres, guacamayas y otros más.

Aseguran jaguares, tigres y otros animales en Querétaro

La PROFEPA informó que, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, aseguraron a varios animales salvajes luego de un cateo que realizaron sus elementos en un inmueble ubicado en la Delegación Santa Rosa Jáuregui.

Al respecto, agregaron que esta operación se llevó a cabo el pasado 11 de enero de 2026, como parte de la persecución de un delito que concluyó en el aseguramiento de la casa donde estaban los animales, entre los cuales destacan los siguientes: dos guacamayas verdes, tres pericos, un jaguar negro, un jaguar amarillo, un mapache y dos cachorros de tigre de bengala.

“En el ámbito de sus atribuciones, la PROFEPA intervino para garantizar el bienestar, manejo adecuado y resguardo temporal de los ejemplares, conforme a la normatividad ambiental vigente”, señalaron en un comunicado.

También aseguraron tigres. Foto: PROFEPA.

Ya comenzaron a reubicar a estos animales

Tras estas acciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente empezó a canalizar y reubicar a los animales asegurados. Por ejemplo, a las guacamayas y pericos los llevaron a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), donde ya reciben la atención médico-veterinaria especializada.

Antes de esto, personal de la dependencia llevó a cabo la verificación de sistemas de marcaje, sin que se identificaran dispositivos visibles en la mayoría de los ejemplares.

Por otra parte, también se reubicó a los dos jaguares con ayuda del mismo PIMVS, conteniéndolos químicamente con protocolos veterinarios. Pero igual se les tomaron muestras y se les realizó revisión de sistemas de identificación. Gracias a esto se dieron cuenta que uno de los ejemplares tenía un microchip.

Encuentran animales salvajes en una casa de Querétaro. Foto: PROFEPA.

Tigres siguen en el predio asegurado

Sin embargo, informaron que los dos cachorros de tigre de bengala permanecen en el inmueble asegurado por las autoridades, ya que están esperando su canalización a un PIMVS que cuente con las condiciones de espacio y manejo especializado, hasta que se determine su situación jurídica.

Por último, la PROFEPA dijo que seguirán colaborando con las autoridades ministeriales y llevará a cabo la denuncia respectiva por el delito de posesión ilícita de especies de fauna silvestre, consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial, o reguladas por algún tratado internacional del que México sea parte.

Y recordaron que esto se castiga con una pena de uno a nueve años de prisión y con trescientos a tres mil días multa, de conformidad con el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.

