Obras del Tren México-Querétaro: rutas, desvíos y horarios desde el 24 de enero

Medidas viales por obras del Tren México-Querétaro. Foto ilustrativa: Cuartoscuro.

Las autoridades del estado de Querétaro dieron a conocer algunas medidas viales que comenzarán a aplicarse a finales de este mes de enero por las obras del Tren México-Querétaro, como desvíos de algunas rutas de transporte público.

Operativo vial por las obras del Tren México-Querétaro

Como les contamos, autoridades de Querétaro informaron que comenzaran a aplicarse algunas medidas por las obras del Tren México-Querétaro, en específico un operativo llamado Vial Cerrito, con la única finalidad de reducir al máximo las afectaciones a las y los habitantes de la capital de estado.

Pero también indicaron que se habilitó la cuenta @obrastrenqro en redes sociales como X, Facebook, Instagram y TikTok, con la que la ciudadanía podrá informarse en tiempo real sobre temas de movilidad, transporte público y otras acciones por esta obra federal.

Las medidas por las obras del Tren México-Querétaro

Por los trabajos que se realizarán para la construcción del Tren México-Querétaro, a partir del 24 de enero, en la avenida Corregidora Norte, se implementará el Operativo Vial Cerrito, el cual tiene como principales objetivos mantener la movilidad, reforzar la seguridad vial y reducir afectaciones a la ciudadanía.

Foto: Gobierno de Querétaro

Reducción de carriles y cierres viales

Antes del comienzo de las obras, programadas para el 26 de enero y con una duración estimada de seis a ocho meses, se aplicará una reducción de carriles en el tramo de calle Juana de Arco a calle Primavera.

Mientras que el sentido Norte-Sur permanecerá fuera de operación, mientras que el sentido Sur-Norte funcionará en doble sentido.

Además, de las 23:00 a las 5:00 horas, habrá cierre total del tramo, con paso exclusivo para tránsito local.

Nuevo paso peatonal y ciclista

También las autoridades queretanas indicaron que se contempla un nuevo paso peatonal y ciclista en la calle Juana de Arco, que se suma a los que ya existen en las calles Primavera y Metralla.

Pero igual agregaron que se hará un cierre del retorno vehicular en Juana de Arco, la apertura temporal del camellón en Metralla y Unión para el acceso directo al sentido Sur-Norte, y como último retorno en sentido Norte-Sur, la calle Salvador Vázquez.

Ajustes en rutas del Qrobus

También se anunciaron ajustes en el sistema de transporte público Qrobus, justo en 15 de las 23 rutas que circulan por la zona en la que se llevarán a cabo las obras del Tren México-Querétaro.

Las rutas C25, C37, C65 y L112 contarán con recortes en su trayecto; las rutas T13, C36, C53 y C63 presentarán desvíos parciales; mientras que las rutas C33, C34, C38, C46, C48, C54 y C55 tendrán desvíos totales.

Al respecto, igual se informó que se autorizó la implementación de una ruta gratuita “Aquí Contigo” para las y los usuarios que habitan en las colonias aledañas, respetando el transbordo cero y funcionando como un puente de conexión para su movilidad de Norte a Sur y viceversa, con unidades de alta capacidad.

Sí, esta ruta irá de la Plaza del Parque a Avenida Universidad para poder retornar en Ezequiel Montes. Y señalaron que será una ruta sin ningún costo para el usuario y que no afectará su esquema de pago de su trayecto.

Las autoridades de Querétaro indicaron que se brindará apoyo vial de las 6:00 a las 21:00 horas con la participación de personal de Guardia Vial, Secretaría de Movilidad, Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, así como con la instalación de señalética informativa.

Por último, se exhortó a la ciudadanía a planificar con anticipación sus traslados. De hecho, añadieron, se pondrá a disposición el enlace ameq.live con el que se podrá acceder a un monitoreo en tiempo real del tráfico en las zonas donde se desarrollan las obras.

