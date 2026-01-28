Frenan corridas de toros en la capital de Querétaro: juez concede amparo a Animal Héroes

GENERANDO AUDIO...

Otorgan amparo y suspenden corridas de toros en el municipio de Querétaro.

Un juez federal concedió un amparo provisional para suspender las corridas de toros en el municipio de Querétaro, luego de un recurso legal promovido por la organización Animal Héroes.

La medida impide, por ahora, la realización de eventos donde exista maltrato animal, incluida la corrida programada para el 30 de enero en Provincia Juriquilla.

El evento contemplaba la participación de los toreros Octavio García “El Payo”, Juan Ortega, Pablo Aguado y Diego San Román, pero quedó frenado tras la resolución judicial.

Suspensión provisional de corridas de toros en Querétaro

El Municipio de Querétaro confirmó que fue notificado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo, sobre una resolución emitida por la vía incidental. En ella se ordena suspender eventos donde se incurra en maltrato animal.

Ante esta determinación, la Secretaría de Gobierno municipal informó que cancelará el permiso previamente otorgado para la corrida del 30 de enero en Provincia Juriquilla.

Al respecto, Jerónimo Sánchez, director de Animal Héroes, explicó que el amparo tiene efectos inmediatos mientras se resuelve el fondo del juicio.

“Un juez nos acaba de otorgar la suspensión provisional de la corrida de toros que se quería llevar a cabo en Provincia de Juriquilla, en el estado de Querétaro”. Jerónimo Sánchez, director de Animal Héroes

Amparo pese a que la Fiesta Brava es patrimonio cultural

La suspensión se logró pese a que, desde diciembre de 2012, la llamada Fiesta Brava fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del estado de Querétaro, lo que había permitido la realización de corridas bajo ese argumento legal.

No obstante, el amparo establece que no pueden autorizarse eventos donde se torture animales, aun cuando cuenten con permisos municipales previos.

“Se suspenden también todos los permisos que otorgue el municipio de Querétaro para eventos donde se torturen toros u otros animales”. Jerónimo Sánchez, director de Animal Héroes

Antecedentes de suspensión de corridas en Querétaro

Éste no es el primer caso. En marzo del año pasado, el Municipio de Querétaro interrumpió una corrida que se realizaba en El Salitre, luego de un amparo promovido por asociaciones protectoras de animales.

Por ahora, la suspensión es provisional, pero impide la realización de corridas de toros en el municipio mientras el juez analiza el caso de fondo.

