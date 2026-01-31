Carambola en la 57 provoca cierre de casi 2 horas en carretera Querétaro-SLP

GENERANDO AUDIO...

Carambola provocó cierre por más de dos horas. ESPECIAL

La carretera federal 57, en Querétaro, fue cerrada por más de dos horas la tarde de este jueves, tras una carambola que involucró a 11 vehículos, en dirección a San Luis Potosí.

El accidente se reportó alrededor de las 18:00 horas y generó un fuerte operativo de emergencia debido al incendio de varias unidades, lo que complicó las labores de atención y la reapertura de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, en el choque estuvieron involucrados un tractocamión, un tráiler cargado con tubos de acero y varios autos particulares. Hasta el momento, las causas del accidente no han sido confirmadas por las autoridades.

El impacto provocó que algunas unidades se incendiaran, situación que obligó a los cuerpos de emergencia a trabajar durante varias horas para controlar el fuego y retirar los vehículos siniestrados.

En el lugar fueron atendidas 21 personas, la mayoría con golpes leves. Las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas ni heridos de gravedad.

El cierre total de la carretera 57 generó afectaciones importantes a la circulación, mientras se realizaban las maniobras para habilitar nuevamente el tránsito vehicular.

Las autoridades continuaron con los trabajos de limpieza y retiro de unidades para restablecer por completo la vialidad.

