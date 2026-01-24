Video muestra presunto secuestro en la autopista México–Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Captan presunto secuestro en carretera México–Querétaro. Foto: Getty Images

Un video en redes sociales muestra cómo el momento en el que dos hombres son interceptados mientras viajaban en un vehículo sobre la autopista México–Querétaro, a la altura de la comunidad de San Sebastián.

Video del secuestro en la autopista México–Querétaro

En la grabación se observa que, tras bloquear el paso, varios sujetos descienden de los automóviles involucrados. Posteriormente, los dos hombres son bajados por la fuerza y conducidos hacia los otros vehículos que participaron en la intercepción. En cuestión de segundos, las unidades abandonan el lugar, llevándose a las supuestas víctimas.

Interceptan vehículo en carretera México–Querétaro

Al menos dos automóviles participan directamente en la acción, mientras un tercer vehículo permanece cerca durante el desarrollo del presunto secuestro. Durante el incidente se escuchan gritos y disparos, lo que obliga a los ocupantes del vehículo a detenerse.

Autoridades y denuncia por presunto secuestro

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si existe una denuncia formal presentada ante las autoridades correspondientes ni si se ha iniciado alguna investigación relacionada con este presunto secuestro en la autopista México–Querétaro.

