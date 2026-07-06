CFE desmiente cortes prolongados de energía eléctrica en Querétaro

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CFE desmiente cortes de electricidad en Querétaro. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desmintió las versiones que se publican en redes sociales sobre supuestos cortes de energía eléctrica prolongados en diferentes puntos del estado de Querétaro.

Desmienten cortes prolongados de electricidad en Querétaro

A través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, la CFE desmintió la información que recientemente se comenzó a compartir a través de redes sociales donde se aseguraba que había cortes prolongados de energía eléctrica en el estado de Querétaro.

Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad indicó que es errónea la información que ha empezado a publicarse en redes sociales sobre presuntas interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico en varios municipios queretanos.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que es incorrecta la información difundida en redes sociales sobre presuntas interrupciones prolongadas del suministro eléctrico en diversos municipios del estado de Querétaro”, se lee en el comunicado.

Aseguran que no hubo localidades sin luz durante 54 días

La CFE señaló, en específico, que es imprecisa la afirmación de que algunas localidades de Querétaro presentaron cortes de electricidad durante mil 300 horas, equivalentes a unos 54 días o aproximadamente dos meses.

Y sobre las publicaciones que indican que las autoridades estatales y municipales deben pedir la intervención de la CFE para atender reportes ciudadanos, la Comisión Federal de Electricidad aseguró que mantienen una coordinación permanente con los distintos órdenes de gobierno para “la atención oportuna de cualquier incidencia relacionada con el suministro eléctrico”.

¿A qué se deben algunas fallas en el servicio?

De acuerdo con la CFE, las Redes Generales de Distribución (RGD) de electricidad pueden afectarse por factores ajenos al control operativo, entre ellos descargas atmosféricas asociadas a tormentas, accidentes vehiculares, actos de vandalismo, presencia de fauna y caída de árboles provocada por condiciones meteorológicas adversas.

Por otra parte, la empresa pública destacó que en lo que va de 2026, el estado de Querétaro ha registrado un reducción del 40% en las interrupciones del servicio eléctrico respecto al mismo periodo de 2025.

Esto, agregaron, como resultado de las acciones de mantenimiento, modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

“Esta mejora se refleja particularmente en los municipios de Colón, con una disminución del 33 por ciento; Huimilpan, con 45 por ciento; y El Marqués, con 44 por ciento”, se lee en el comunicado y por último añadieron que apenas el 4 de julio se puso en operación una nueva línea de transmisión de 400 mil volts del Centro de Carga RLX.

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