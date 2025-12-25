Lanzan granada en bar de Pedro Escobedo, Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Presunto ataque con granada en bar de Querétaro. Foto ilustrativa: Getty Images.

Autoridades locales dieron a conocer, la madrugada de este jueves 25 de diciembre de 2025, un presunto ataque con granada en un bar ubicado en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro.

Atacan bar con granada en Querétaro

Fue la Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal de Pedro Escobedo la que confirmó, por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el presunto intento de ataque con granada en un bar ubicado en esta localidad del estado de Querétaro.

Sí, de acuerdo con la información oficial de las autoridades de este municipio, el presunto intento de ataque con granada ocurrió en un establecimiento ubicado en la cabecera municipal de Pedro Escobedo.

Por esta razón, indicaron, la Secretaría de Seguridad Pública local activó un operativo coordinado entre los tres niveles de Gobierno para atender el reporte del explosivo de manera inmediata y dar también seguimiento a los acontecimientos para deslindar responsabilidades.

Comunicado del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

¿Qué pasó con la granada en Pedro Escobedo?

Las autoridades municipales de Pedro Escobedo señalan que por la oportuna actuación de todas las corporaciones de seguridad involucradas en el operativo, así como por el trabajo interinstitucional, se pusieron en marcha los protocolos establecidos para este tipo de reportes y preservar el orden.

Por esto mismo, el Gobierno de este municipio de Querétaro pudo descartar cualquier riesgo para la población por el presunto intento de ataque con granada en el municipio de Pedro Escobedo.

“Con base en la información disponible hasta este momento, se descarta cualquier riesgo para la población, por lo que no existe una amenaza para la seguridad de las y los habitantes del municipio”, se lee en el comunicado.

Por todo esto, también pidieron a la ciudadanía mantener la calma y confiar en el trabajo de las autoridades.

