Seguro vehicular gratis para quienes paguen su refrendo en Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Seguro gratis para quienes paguen refrendo en Querétaro. Foto: Getty Images.

Las autoridades del estado de Querétaro dieron a conocer que ofrecerán un seguro vehicular totalmente gratis para aquellas personas que cumplan con su pago de refrendo vehicular este 2026.

¿De qué va el seguro gratis para los que paguen el refrendo en Querétaro?

Fue la Secretaría de Finanzas de Querétaro la que dio a conocer por medio de un acuerdo publicado en el periódico oficial de la entidad, La Sombra de Arteaga, el “Programa Seguro Vehicular 2026, Querétaro Avanza Seguro” destinado a personas que paguen su refrendo vehicular.

Al respecto, las autoridades de esta dependencia local añadieron que se trata de un apoyo para automóviles y motocicletas que tengan un valor de hasta 150 mil pesos.

Además, indican que esta medida está destinada a prevenir riesgos o consecuencias cuando se da un accidente y las personas no tienen una póliza de seguro. También esto tomando en cuenta que actualmente el 92% de los vehículos en México no tienen ningún seguro.

Foto: Getty Images.

¿Cómo se puede conseguir este seguro gratis en Querétaro?

El seguro gratis para coches y motos con un valor de hasta 150 mil pesos se otorgará a personas que se pongan al corriente en el refrendo vehicular y en otras obligaciones fiscales del estado de Querétaro y federales.

Sí, tienen que pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el refrendo vehicular, así como las calcomanías de revalidación y tarjeta de circulación entre enero y hasta el 31 de marzo del 2026.

Pero también los vehículos deberán estar registrados dentro del Padrón Vehicular de Querétaro.

Ya para acabar, hay que destacar que este seguro gratis cubrirá la responsabilidad civil por hasta 35 mil pesos, en máximo dos siniestros. Y cubrirá la responsabilidad civil en un tramo federal por la cantidad de 100 mil pesos. La vigencia del seguro será desde que se pague el refrendo hasta el 31 de diciembre del 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.