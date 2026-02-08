Denuncia Viñedos La Redonda desalojo ilegal y toma de instalaciones en Ezequiel Montes

GENERANDO AUDIO...

Viñedos La Redonda denuncia interrupción de operaciones en Querétaro Foto: AFP

Viñedos La Redonda, informó sobre un desalojo de instalaciones y la interrupción de operaciones tras la destitución legal de un empleado, identificado como Claudio Bortoluz Muñoz, situación que mantiene en proceso legal ante las autoridades correspondientes.

Viñedos La Redonda reporta desalojo en Querétaro

Siete días después de la destitución, Viñedos La Redonda señaló que el exempleado, acompañado de personas ajenas a la empresa y personal armado, realizó el desalojo de las instalaciones localizadas en Ezequiel Montes, Querétaro. Desde ese momento, indicó la empresa, se ha impedido el acceso a las áreas operativas del viñedo.

Esta acción ha provocado la interrupción de la continuidad operativa del viñedo, la fábrica, las bodegas y el restaurante, además del uso no autorizado de equipo, vehículos e infraestructura propiedad de la empresa, sin consentimiento.

Afectaciones operativas en Viñedos La Redonda

La empresa informó que sus empleados han intentado manifestarse sin lograr recuperar el acceso a las instalaciones. Asimismo, se reportó que las instalaciones han registrado incendios, sin que se especifique el origen o responsables de los mismos dentro del documento.

De acuerdo con Viñedos La Redonda, más de 300 familias queretanas dependen de manera directa de la empresa. Además, se indicó que la operación del viñedo representa una fuente de empleo directo y una actividad vinculada al turismo en la región, con impacto en proveedores directos e indirectos.

Proceso legal de Viñedos La Redonda en Ezequiel Montes

Viñedos La Redonda afirmó que ha procedido por la vía legal para atender la situación. También señaló que el Gobierno del Estado de Querétaro está enterado de los hechos y que se mantiene la expectativa de una resolución conforme a derecho para normalizar las operaciones.

