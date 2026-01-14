Cae “Moncho”, operador de la célula “Los Lavadora” dedicada al robo de autotransportes

GENERANDO AUDIO...

Detienen al “Moncho”, operador de “Los Lavadora”. Foto: Omar García Harfuch.

Autoridades federales dieron a conocer la detención de un hombre identificado con el alias del “Moncho”, quien presuntamente es operador de una célula delictiva conocida como “Los Lavadora” que se dedica al robo de autotransportes.

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dio a conocer la mañana de este miércoles 14 de enero de 2026 que las autoridades federales lograron la detención de un hombre identificado como Ramón “N”.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, este sujeto también es conocido con el alias del “Moncho”, quien presuntamente es operador de la célula delictiva, “Los Lavadora”.

Este criminal, explicó el funcionario en sus redes sociales oficiales, se dedicaba a coordinar el robo de autotransportes por medio de agresiones y privación de la libertad de conductores en diferentes puntos del estado de Querétaro, pero principalmente en la carretera México-Querétaro.

Foto: Cuartoscuro /Archivo

Agarraron a 5 personas más junto al “Moncho”

Por otra parte, Omar García Harfuch también señaló que elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República, con apoyo del gobierno de Querétaro, cumplimentaron órdenes de cateo en Querétaro para detener a seis personas, incluyendo al “Moncho”, asegurando también un arma, cartuchos, un tráiler y dosis de droga.

Ya para terminar, el secretario de Seguridad aseguró que la célula delictiva, a la que pertenecían estos hombres, también estaba relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio.

