Querétaro, líder nacional a 5 años de gobierno: Kuri

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Gobernador de Querétaro. Foto: Especial

Hace cinco años, Mauricio Kuri, gobernador del estado de Querétaro, se propuso escribir un nuevo capítulo en la historia de la entidad. Hoy, los resultados lo colocan como un referente nacional en seguridad, movilidad, salud, educación y desarrollo económico.

Querétaro cuenta con 801 nuevos policías; tiene un sistema de transporte que avanza del lugar 24 al segundo a nivel nacional y mueve a más de 230 mil queretanos con la tarifa UniDOS, de tan solo dos pesos por viaje; surte el 95% de las recetas y, gracias a políticas públicas a favor de la educación, ha reducido a la mitad el porcentaje de abandono escolar.

En economía, el estado suma 238 nuevos proyectos de inversión y se consolida como líder nacional en la instalación de centros de datos. Además, ocupa el primer lugar nacional en Estado de Derecho y competitividad urbana.

Hoy, los números tienen respaldo y hablan por sí solos. Cinco años después, la historia de Querétaro no solo se cuenta: se demuestra con resultados.

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